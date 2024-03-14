تكلفة أقل.. طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

بلح الشام من الحلويات العربية اللذيذة التي تتميز بمذاقها الشهي وقوامها المقرمش التي يعشقه الجميع، وقيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بدون بيض لتكلفة أقل.





طريقة عمل بلح الشام

المقادير

- دقيق : كوب

- الماء : كوب

- الزيت النباتي : ربع كوب

- النشاء : ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- شربات : 2 كوب (بارد)

-الزيت : 2 كوب (للقلي)

طريقة التحضير

ضعي الماء والزيت في قدر على النار، واتركيهما حتى الغليان، ثم أضيفي الدقيق، والنشا، والفانيليا، والملح، وحركي الخليط جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

ارفعي العجينة عن النار، واعجنيها جيداً.

ضعي العجينة في كيس الحلويات لتشكيل بلح الشام.

سخني الزيت في مقلاة عميقة على النار، ثم ضعي بلح الشام واتركيه حتى يصبح ذهبي اللون.

ارفعي بلح الشام من الزيت وصفّيه جيداً، ثم ضعيه في الشربات البارد، وزينيه في طبق التقديم بحسب الرغبة وقدميه بدرجة حرارة الغرفة.