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الحكومة تكشف مفاجأة سارة عن الدولار (فيديو)
الخميس 14 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الحكومة تكشف مفاجأة سارة عن الدولار (فيديو)

المستشار محمد الحمصاني،
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء

قال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك مؤشرات إيجابية بدأت تظهر في الأسواق، من ضمنها عودة تحويلات المصريين بالخارج تدريجيًا عن طريق الجهاز المصرفي.

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وأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البللد  أن استقرار سوق النقد وسعر الصرف يقضي على السوق الموازية، مما يجعلنا نشهد عودة التحويلات من خلال الجهاز المصرفي.

البنوك ومكاتب الصرافة بدأت في استقبال المواطنين لتحويل الدولارات

وتابع متحدث الحكومة: البنوك ومكاتب الصرافة بدأت في استقبال المواطنين لتحويل الدولارات والحصول على الجنيه المصري، مردفا: الأيام الماضية شهدت الإفراج عن بضائع بقيمة 3 مليارات دولار.

وشدّد على أن تلك الإجراءات تنعكس بالإيجاب على السوق والوضع الاقتصادي داخل البلاد، متابعًا: السعر الحقيقي للدولار داخل البنوك أصبح جاذبًا للمواطنين بعد قرارات البنك المركزي.
 

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