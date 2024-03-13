الأربعاء 13 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

اسعار الدولار تواصل الانخفاض أمام الجنيه بمنتصف اليوم الأربعاء 13-3-2024

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت أسعار الدولار انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بمنتصف تعاملات اليوم الاربعاء 13-3-2024، في عدد من البنوك العاملة في مصر، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 48.40 للشراء، 48.50 جنيه للبيع، وسجل فى البنك التجارى الدولى 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا لآخر تحديثات في عدد من البنوك المصرية.

txt

اسعار العملات بالبنوك اليوم الأربعاء 13-3-2024امام الجنيه المصرى

txt

السيسي يستقبل رئيس وزراء مملكة هولندا لبحث وقف إطلاق النار في غزة

 

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.40 جنيه للشراء.

 

48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.42 جنيه للشراء.

 

48.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.40 جنيها للشراء.

 

48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.40 جنيها للشراء.

 

48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

48.87 جنيه للشراء.

 

48.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.40 جنيه للشراء.

 

48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

48.30 جنيه للشراء.

 

48.40 جنيه للبيع.

الجريدة الورقية