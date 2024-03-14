"صلاة التراويح" أجواء إيمانية بمسجد سيدي الأربعين بالقليوبية

أدي العشرات من أهالى قرية طحانوب بمركز شبين القناطر التابعة لمحافظة القليوبية، صلاة التراويح، وذلك تحت رعاية الشيخ حامد ابو العلا إمام مسجد سيدي الأربعين، وسط أجواء رمضانية جميلة، وذلك تحت أشراف الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية .

واستهل الشيخ حامد ابو العلا إمام مسجد سيدي الأربعين خطبته قائلاً:" الحمدُ لله الَّذِي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، مَنَّ بفضه على من يشاء من عباده بادرك شهر الصيام، فاستثمر نهاره بإتمام الصيام، وحفظه من القوادح والآثام، وأحيا ليله بجميل القيام، ففتَحَ الله لهم من خزائنِ رحمتِهِ وجودِهِ كُلَّ باب، وحرم المُعْرِضين بحكمته، فأعْمَى أبصارهم عن طاعتِهِ فصار بينهم وبين نوره حجاب، أضلَّ هؤلاء بعدله وحكمته، وهدى أولئك بفضله ورحمته: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ)".

فمن الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الصائم في صومه: تناول طعام السَحور وهو من السنن، وحري بالمسلم أن يحرص عليه، قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.

ومن الآداب الواجبة على الصائم: البعد عن الرفث والصخب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإنْ سَابَّهُ أحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إنِّي صَائِمٌ".