أهلي 2005 يتفوق على الاتحاد بثنائية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 على ضيفه الاتحاد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، للمنافسة على اللقب.

الشوط الأول:

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال - إسلام عبد الله - معتز محمد - محمود لبيب.

الوسط: أحمد وحيد - إبراهيم عادل - طارق فوزي - محمد عبد الله.

الهجوم: محمد رأفت - محمد أحمد «شيبا».

شكل الأهلي ضغطًا هجوميًّا على الاتحاد منذ البداية، وجاءت أول فرصة في الدقيقة الرابعة بعدما وصلت كرة طولية إلى شيبا الذي سددها بقدمه فوق العارضة، قبل أن يحتسب الحكم تسللًا على لاعب الأهلي.

وكاد محمد عبد الله يسجل هدف التقدم بتسديدة مباشرة من ركلة ركنية في الدقيقة 12، ولكن الحارس تصدى للكرة بأطراف أصابعه من تحت العارضة.

ووصلت كرة داخل منطقة الجزاء إلى محمد عبد الله، الذي استدار بجسده وسددها مقصية خلفية ولكن في أيدي حارس المرمى.

مرت 25 دقيقة من المباراة والنتيجة ظلت على حالها بالتعادل السلبي، وتألق معتز محمد في إبعاد تسديدة من مسافة بعيدة برأسية رائعة من أمام المرمى.

وفي الدقيقة 40 أرسل إبراهيم عادل كرة عرضية مميزة على رأس شيبا الذي سددها نحو الشباك، ولكن تصدى لها الحارس.

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع استخلص شيبا الكرة على حدود منطقة الجزاء بطريقة رائعة، ومررها لإبراهيم عادل الذي انفرد بالحارس وسددها قوية داخل الشباك، ليمنح الأهلي التقدم بالهدف الأول، وينتهي بعدها بلحظات الشوط الأول.

الشوط الثاني:

ومع بداية الشوط الثاني حاول الاتحاد العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل، وبالفعل لاحت له فرصة خطيرة من ركلة حرة مباشرة سددها أحد اللاعبين بقوة، ولكن تألق الحارس حازم جمال ونجح في إبعادها عن الشباك.

ونجح محمد عبد الله في تسجيل الهدف الثاني للأهلي بتسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 58، ليضاعف الأهلي النتيجة.

وبعد دقائق من الهدف الثاني للأهلي أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه محمد رأفت مهاجم الأهلي، بعدما حصل على الإنذار الثاني، قبل أن يتعرض حازم جمال حارس الأهلي للإصابة ليغادر الملعب ويشارك عمر كامل بدلًا منه.

واصل الأهلي ضغطه الهجومي وشارك معاذ عطية بدلًا من محمود لبيب، وسيف أيمن بدلًا من إبراهيم عادل.

وسدد سيف أيمن كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار المرمى، وشارك بعدها هشام مصطفى ومحمد هيثم بدلًا من محمد عبد الله وشيبا على الترتيب.

مرت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة دون خطورة كبيرة على شباك الفريقين، ولكن نجح الاتحاد في تسجيل هدفه الوحيد قبل لحظات من النهاية بعد دربكة دفاعية داخل منطقة جزاء الأهلي، لينتهي بعدها اللقاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 50 نقطة، وسجل الفريق 52 هدفًا مقابل 22 هدفًا في مرماه.