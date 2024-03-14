سيدات الأهلي يهزمن سموحة ويتوجن بلقب دوري اليد

حسم الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي لقب بطولة الدوري، بعد الفوز على فريق سموحة، بنتيجة 29-26، في المباراة التي أقيمت اليوم بين الفريقين على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

قدمت لاعبات الأهلي عرضًا قويًّا خلال شوطي المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 14-10، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجوم الخاطف السريع، بجانب الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، تحت قيادة محمد عادل المدير الفني، لينهي الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 29-26 ويحصد اللقب.

ومن المنتظر أن يتسلم «سيدات يد الأهلي» درع البطولة وميداليات المركز الأول، في مباراة الجمعة المقبل أمام فريق الزمالك، بعد أن حصد الفريق اللقب عن جدارة وبعد مشوار مميز للغاية.



يذكر أن «سيدات يد الأهلي» حامل لقب بطولة الدوري، من الموسم الماضي مع بطولة كأس مصر ومنطقة القاهرة.