وزيرة الهجرة تعزي البابا تواضروس الثاني في استشهاد الرهبان الثلاثة المصريين بحادث رهبان جوهانسبرج

تتقدم السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والكنيسة القبطية، في استشهاد الرهبان الثلاثة المصريين بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب أفريقيا إثر حادث أليم.

وأعربت وزيرة الهجرة، عن خالص تعازيها لأهالي الأباء الرهبان الثلاثة داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأكدت وزيرة الهجرة متابعتها لسير التحقيقات والملابسات الخاصة بالحادث مع وزارة الخارجية وسفارتنا المصرية في العاصمة بريتوريا والسلطات المعنية في جنوب أفريقيا، حتى يتم إلقاء القبض على مرتكبي الحادث.