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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يتواصل مع النجم الجزائري زين الدين بلعيد

زين الدين بلعيد
زين الدين بلعيد

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تواصل نادي الزمالك مع وكيل أعمال اللاعب الجزائري زين الدين بلعيد لاعب نادي اتحاد العاصمة للاستفسار عن موقف اللاعب قبل الدخول في مفاوضات معه.

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وقال شبانة في تصريحاته خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن رد وكيل اللاعب لنادي الزمالك بأن بلعبيد يفضل حاليا الانتقال إلى النادي الأهلي خاصة وأن الطرفين في مفاوضات متقدمة شارفت على الانتهاء.

وأتم شبانة بأن بلعيد وقع للنادي الأهلي إنتطارا لما ستسفر عنه المفاوضات بين الناديين.

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