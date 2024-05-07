انخفاض جديد بأسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار الدواجن بالأسواق الملية ومحلات التجزئة، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-5-2024، بعد تحرك بحوالي 4 جنيهات مطلع الأسبوع وفيما يلي نستعرض تطورات سوق الفراخ والبيض بمصر.

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 105 و110 جنيهات للكيلو.

وسعر الدواجن البيضاء ما بين 76 و77 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 95 و96 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 119 و120 جنيها.

البيض الأحمر تراوح بين 124 و125 جنيها.

والبلدي 114 و 115 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 31 و36 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 14 و15 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 7 و8 جنيهات.

الفراخ اليوم في الأسواق

سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة بين 77 و 78 جنيها.

سعر الفراخ الساسو بين 95 و96 جنيها.

كتكوت أبيض تسليم المزرعة 34 جنيها.

كتكوت ساسو يسجل تسليم أرض المزرعة 18 جنيها.

فراخ أمهات بيضاء تسليم أرض المزرعة بين 74 إلى 76 جنيها.

في وقت سابق كشفت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، هبوط أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين بنسبة 31.3% حيث سجلت الأسعار حاليًا 143 جنيها للكرتونة الأبيض مقابل 185 جنيها خلال شهر رمضان.

أسعار الأسماك اليوم

وهبط سعر السمك البلطي إلى ما بين 53 و59 جنيها للكيلو بعد أن كان يتراوح ما بين 80 و85 جنيها.

وتراوح سعر قشر البياض بين 110 إلى 150 جنيها للكيلو.

فيما تراوح سعر السمك القراميط بين 30 و70 جنيها للكيلو.

والسمك المكرونة الخليجي تراوح بين 75 و 115 جنيها للكيلو.

أما سعر السمك المكرونة السويسي فتراوح بين 140 و 175 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر السمك الموسى بين 150 و250 جنيها للكيلو.

السمك المرجان تراوح بين 75 و115 جنيها للكيلو لأجود نوع، أما المجمد فتراوح بين 30 و50 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر السمك البربورن ١ بين 90 و140 جنيه للكيلو. أما البربون ٢ فتراوح بين 65 و75 جنيها.

أما السمك البوري ١ فتراوح بين 100 و 150 جنيها أما البوري ٢ فتراوح بين 85 و95 جنيها.

وكانت قد بدأت حملات المقاطعة للأسماك تحت مسمى خليها تعفن منذ عدة أيام في عدد من المحافظات على رأسها بورسعيد والإسماعيلية.

وعلق عبده رضوان رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، على حملة المقاطعة في محافظة بورسعيد لشراء الأسماك، مشيرا إلى أن المشكلة أن المعروض من الأسماك في بورسعيد أقل من المطلوب.