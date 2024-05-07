أسعار التصالح في مخالفات البناء.. يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار التصالح في مخالفات البناء، يأتي ذلك تزامنًا مع فتح المراكز التكنولوجيا والأحياء والوحدات المحلية بالمحافظات أبوابها أمام المواطنين لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

سعر التصالح للمتر

وفي السياق يبلغ سعر التصالح للمتر المسطح 50 جنيهًا بحد أدنى ولا يزيد على 5000 جنيه، على أن يستكمل المواطن سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة على طلب التصالح على مخالفات البناء.

أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء

- عند عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري

- عند التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، فضلًا عن حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح

- في حالة عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

المساحات حتى 250 مترًا مربعًا في المدن 500 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.

المساحات التي تصل لـ 500 متر مربع في المدن: 1000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 250 جنيهًا.

المساحات التي تزيد على 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع في المدن 2000 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 1000 جنيه.

المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل لـ 2000 متر في المدن 3000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 2000 جنيه.

المساحات التي تزيد على 2000 متر مربع وتصل لـ 4000 متر مربع في المدن 4000 جنيه، وفي القرى وتوابعها 3500 جنيه المساحات التي تزيد على 4000 متر مربع في المدن والقرى 5000 جنيه.