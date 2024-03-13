القومى للمرأة بالوادى الجديد يدشن مبادرة " مطبخ المصرية "

دشن فرع المجلس القومى للمرأة بالوادى الجديد، مبادرة "مطبخ المصرية" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة من خلال فرع المجلس بالمحافظة لإعداد وتقديم 250 وجبة غذائية متكاملة يوميًا، وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالمدن والقرى خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأكدت نادية عزمي مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالوادى الجديد، أن المبادرة تستهدف تدريب مجموعات من السيدات على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبري وإعداد الولائم والوجبات الجاهزة كنواة لمشروعات صغيرة، تدر عائد اقتصادي على أسرهن وتساهم في التمكين الاقتصادي للمتدربات.

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