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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إتحاد الكرة يعلن موعد عودة محمد صلاح لمنتخب مصر

محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح لاعب ليفربول

كشف الإتحاد المصري لكرة القدم موعد عودة محمد صلاح لصفوف منتخب مصر بعد غيابه عن القائمة التي تم الإعلان عنها أمس الأحد.

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وقال وليد العطار المدير التنفيذي لإتحاد الكرة في تصريحات تليفزيونية: “ محمد صلاح سيتواجد مع المنتخب في توقف شهر يونيو وهو الأهم من أجل خوض منافسات تصفيات كأس العالم ”.

وتابع: “ حدث تواصل رسمي بين إتحاد الكرة وليفربول  كما تواصلت بشكل شخصي مع صلاح خلال الفترة الماضية ”.

وأضاف: “ صلاح يحتاج للعودة تدريجياً للمشاركة مع ليفربول خلال الفترة المقبلة تحت إشرا الفريق الطبي للنادي الإنجليزي ”.

وأكمل: “ خلال الخطابات الرسمية المتبادلة مع ليفربول تم شرح الحالة الصحية وتفاصيل إصابة صلاح والجميع سواء غتحاد الكرة أو صلاح هدفهم إعلاء مصحة المنتخب الوطني ”.

وأتم: “ محمد لاح لم يرفض الإنضمام للمنتخب،العكس هو الصحيح لانه يتمنى العودة والمشاركة من أجل تحقيق إنجاز مع المنتخب ”.

 

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