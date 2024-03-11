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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إتحاد الكرة: إقتربنا من التوصل لإتفاق مع روي فيتوريا

روي فيتوريا المدير
روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر

أكد إتحاد الكرة المصري أنه إقترب من التوصل لإتفاق نهائي مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر بخصوص مستحقاته المتأخرة.

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وكشف وليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية أن أزمة روي فيتوريا مع إتحاد الكرة فيما يتعلق بمستحقاته لن تصل إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أو المحكمة الرياضية.

وقال وليد العطار في تصريحات تليفزيونية: “ في الوقت الحالة تعمل الإدارة القانونية في إتحاد الكرة على دراسة عقد روي فيتوريا ”.

وأضاف: “ هذه المراجعة تأتي للتعرف على كافة تفاصيل هذا العقد قبل أن نتخذ أي خطوة جديدة في هذا الأمر ”.

وأكمل: “ بعد ذلك سنعمل على حل الأزمة ودياص مع فيتوريا وإنهاء هذا الملف دون الوصول للمحكمة الرياضية ”.

 

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