ضبط شخصين يتاجران في الألعاب النارية بالأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، من ضبط إثنين من مروجي بيع الألعاب النارية بشهر رمضان المبارك، بعد شكاوى من انتشار ألعاب الصواريخ والألعاب النارية .

وتلقت مباحث المديرية، اخطارا بورود معلومات لقسم شرطة الأقصر عن وجود مخزن للألعاب النارية كائن بدائرة الأقصر.

وعقب تقنين الإجراءات وبتكثيف التحريات من قِبل ضباط وحدة مباحث بندر شرطة الأقصر، أمكن صحة المعلومات وتم مداهمة المخزن بشارع جانبي متفرع من شارع التلفزيون بمدينة الأقصر وتم ضبط الشخصين، طالبين جامعيين، وبحوزتهما كمية كبيرة من مختلف أنواع الألعاب النارية بعدد 5000 قطعة صاروخ، تقدر بقيمة مالية تصل إلى 300 ألف جنيه.

وبمواجهتهما بالمضوبطات، أقرا بحيازتها بهدف الإتجار وبيعها خلال شهر رمضان، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

وأمرت النيابة العامة بمحافظة الأقصر بحبس المتهمين بالاتجار في الألعاب النارية وترويجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعات التجديد في موعده