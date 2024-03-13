النيابة تأمر بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في مشاجرة الأسلحة البيضاء بعين شمس

امرت نياية شرق القاهرة، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء والشوم في عين شمس، تمهيدا للاستماع لأقوالهم في الواقعة، حيث تبين أن المشاجرة أسفرت عن مصرع 3 أشخاص في الواقعة وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما طلبت النيابة الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسبابه وملابساته

الاستعلام عم الحالة الصحية للمصابين في مشاجرة الأسلحة البيضاء بعين شمس

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة عين شمس بحدوث مشاجرة بين طرف أول (عاطل، وبرفقته ثلاثة من أقاربه)، طرف ثان (ربة منزل، وبرفقتها ثلاثة من أقاربها) بسبب قيام العاطل بمعاكسة السيدة المذكورة، تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب وقام "العاطل" المذكور بإشهار سلاح أبيض دون حدوث إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة،تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وأمرت النيابة بحبس المتهمين.

الداخلية..اطلاق مبادرة كلنا واحد في رمضان لتوزيع وجبات إفطار بالقاهرة والجيزة

كما أطلقت وزارة الداخلية، مبادرة كلنا واحد معك في رمضان، لتوزيع وجبات إفطار على الصائمين بالقاهرة والجيزة.

وأطلقت وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة كلنا واحد – معك في رمضان في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتجهيز عدد من وجبات الإفطار وتوزيعها على المواطنين الصائمين ممن تتطلب طبيعة عملهم التواجد خلال توقيت الإفطار، وكذا العمالة غير المنتظمة بعدد من المناطق بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة حيث تم إيفاد عدد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالاشتراك مع مديريتي أمن الجيزة والقاهرة للمشاركة في الفعالية.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية، على مشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم في تفعيل أطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع.

يأتي ذلك في إطار ثوابت استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بكافة المناسبات بما يسهم في تعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.