"التشخيص عن بعد " وإضافة وتشغيل 4 وحدات جديده للعمل بسوهاج

تقديم خدمات المبادرة الرئاسية

أعلن الدكتور احمد محروس وكيل وزاره الصحه بسوهاج عن إضافة وتشغيل 4 وحدات جديدة الى العمل بمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتشخيص عن بعد والتي تعد أحد أبرز المبادرات الرئاسية لما لها من أهمية كبيرة لرفع العبء عن كاهل المرضي ومشقة السفر لإجراء الفحوصات

موضحاً ان تلك الوحدات التي انضمت حديثا هي وحده التشخيص عن بعد بمستشفى صدر سوهاج ، ومستشفى جهينه المركزي ،و مستشفى طهطا العام و بوحده الشيخ زين الدين بطهطا .

مضيفاً انه بذلك يصبح إجمالي الوحدات بالمحافظة 7 وحدات حيث حيث انه كانت هناك 3 وحدات تعمل بالفعل وهي وحده التشخيص عن بعد بمستشفى سوهاج العام ،ومستشفى الهلال للتأمين الصحي ، و معهد الأورام بسوهاج

مشيراً الى ان ألية عمل المبادرة يتلخص في عرض ومناظرة الحالات وتشخيصها عن بعد و عرض ومناقشه الأشعة والتحاليل والتقارير المختلفة للمرضي وذلك من خلال الرسائل المصورة عبر التقنيات الحديثة للتواصل والإتصال بواسطة الفيديو كول دون إنتقال المريض من مكانه لافتاً أيضاً أن المبادرة تتيح مناظره الحالات التي تحتاج الى تخصصات او تدخل في التخصصات النادرة و الدقيقة بمشاركة أساتذة الطب والإستشاريين في تلك التخصصات بالجامعات المصرية