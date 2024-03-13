وزير الصحة ينعي الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق

نعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



يذكر أن الدكتور حمدي السيد عمل أستاذا لأمراض القلب في كلية طب جامعة عين شمس، وعضوا بالجنة العلمية لترقية الأساتذة، وعضوا لمجلس الشعب لثلاث دورات متتالية، كما تقلد منصب نقيب عام أطباء مصر لأربع دورات متتالية، وله الكثير من المواقف المشهودة، حفاظا على مهنة الطب وحقوق الأطباء، وله العديد من المساهمات الفكرية والإبداعية في مجالات الصحة.

الدكتور حمدي السيد في سطور

* من مواليد 23 أبريل 1930، وتخرج في كلية الطب ثم عيِّن في قسم جراحة القلب.

* عمل كأستاذ جراحة القلب في كلية الطب جامعة عين شمس، وعضو سابق باللجنة العلمية لترقية الأساتذة.

* نقيب الأطباء لنحو 4 دورات، كما شغل منصب عضو مجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة لثلاث دورات متتالية.

* في الفترة من 1969 وحتى 1976 كان عضوا بمجلس النقابة، ورئيسا للجنة لآداب المهنة، ثم من 1976 وحتى عام 1980 كان أصغر نقيب لأطباء مصر.

* تولى فترته الثانية من 1980 وحتى 1984، ووفقًا للقانون كان عليه ترك منصبه، ليتولى بعده الدكتور ممدوح جبر المنصب، قبل أن يعود إليه من عام 1992م وحتى عام 2010.

* يعتبر من أهم داعمي حملات مكافحة التدخين في مصر، ويطالب بفرض ضرائب كبيرة علي شركات التبغ وإضافتها لميزانية وزارة الصحة وأن تضع القيادة السياسية نظام مكافحة التدخين في أولويتها كونه المتسبب الرئيسي في انتشار الأمراض السرطانية بين المواطنين خاصة سرطان الرئة.

* كان السبب في وضع الصور المفزعة على السجائر، حيث قدم 4 قوانين لمكافحة التدخين في مصر.

* في أحد حواراته، قال إنه رافق السادات في توقيع معاهدة السلام لكنه لم يكن مؤيدًا لها في البداية، مشددا على أن كل ما قيل عن عبد الناصر انه مات مسموماً "كلام فارغ وغير صحيح".

* تعاملت خلال وجوده في نقابة الأطباء مع 18 وزيرًا للصحة، يعتبر أفضلهم الدكتور إسماعيل سلام ومحمد النبوي المهندس.

* قال في حواره، إنه كنت دائم الشجار مع يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق من أجل ميزانية الصحة.

* في عام 2021، أصدر كتابه "حكاياتي مع الرؤساء"، سلط فيه الضوء على أحداث مهمة في تاريخ مصر الحديث، مع ذكر كواليس علاقته بالرؤساء الراحلين عبد الناصر والسادات ومبارك.