النصر السعودي يدرس رحيل ساديو ماني

بات النجم السنغالي ساديو ماني، علي أعتاب الرحيل عن صفوف النصر السعودي خلال الفترة القادمة، وذلك بعد ظهوره بمستوي متواضع مع الفريق حتي الأن.



حيث لا يمانع نادي النصر السعودي من إمكانية ترك نجمه السنغالي ساديو ماني مع تناقص المردود الذي يقدمه في الآونة الأخيرة، ووجود فريق أوروبي كبير مستعد لتقديم عرض من أجله.



حيث أكدت صحيفة "فوتو سبور" التركية، أن جلطة سراي التركي مستعد لتقديم عرض لضم ساديو ماني إذ يعتبره أولويته الأهم في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وكان ماني قد قدم بداية موسم جيدة مع النصر وكان من هدافي الدوري السعودي، لكن في الوقت الراهن لا تبدو الأمور في طريقها لتكون على ما يرام من الناحية الفنية.

ماني اكتفى إلى الآن بتسجيل 9 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة في 22 مباراة برفقة النصر، وهي حصيلة لم تكن متوقعة قياسًا لما قدمه أول الموسم