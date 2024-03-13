جامعة أسيوط تخفض وقت المحاضرات بمختلف الكليات خلال شهر رمضان المبارك

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، على انتظام الدراسة بالكليات، وفقا للجداول الدراسية المعتمدة، خلال شهر رمضان المبارك من العام الجامعي الحالي 2023/ 2024م، مع تخفيض عدد ساعات المحاضرات، وتغيير مواعيدها بمختلف الكليات، وفقا لظروف وطبيعة الدراسة والمقررات الدراسية بكل كلية، وذلك لمساعدة الطلاب على الانتظام في الحضور دون مشقة عليهم خلال فترة الصيام.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى ‏ أن الجامعة وضعت برنامجا مكثفا يتضمن أنشطة طلابية مختلفة في شتى المجالات ؛ الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية، واللياقة البدنية، بالإضافة إلى الأنشطة التوعوية التي تتناول التسامح ومحاربة الأفكار الهدامة.

تحديد مدة المحاضرة

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تحديد مدة المحاضرة، لتكون 40 دقيقة، كما تم تعديل الجداول الدراسية، بحيث تبدأ المحاضرات في تمام الساعة التاسعة، بدلاً من الثامنة صباحاً، وتبدأ آخر محاضرات الجدول في تمام الساعة الرابعة والثلث، وتنتهي في تمام الساعة الخامسة.

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، مشاركة الجامعة فى المشروع القومى لمحو الأمية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، فى إطار خطة الدولة لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030.

وأشار المنشاوى إلى أن قضية الأمية هى قضية أمن قومى، وتأمين المجتمع بالتعليم هو أمر فى غاية الأهمية، حيث يجرى العمل على توزيع أعداد الأميين بمراكز محافظة أسيوط على الكليات المعنية طبقا لأعداد طلاب كل كلية.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، عن شهر مارس ٢٠٢٤، حيث استعرض الدكتور أحمد المنشاوى، تقريرا مقدما من الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول نشاط قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمود عبد العليم، حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة الإمكانيات العلمية والبشرية من أجل التطوير، والقيام بدور ملموس فى تنوير عقول أفراد المجتمع، وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف، والتى تستهدف نشر الوعى الإجتماعى والبيئى والسلوكى فى مختلف المجالات والقضايا المجتمعية، وذلك إيمانا بدور الجامعة الفعال فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لتحقيق الإستراتيجية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة فى ضوء رؤية مصر 2030.

وأشار التقرير، إلى دور مركز دعم المجتمع المدنى بالجامعة فى المشاركة المجتمعية بشكل فعال، ومتابعة ما تم بشأن أنشطته المختلفة، والمشاركة الطلابية فى مشروع محو الأمية وتعليم الكبار.

وأكد التقرير أهمية تنظيم القطاع للمؤتمر الدولى الثانى عشر للتنمية والبيئة فى الوطن العربى، بهدف نشر الوعى بأهداف التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية، ونشر الممارسات المستدامة داخل الحرم الجامعى، وأهمية تعظيم الإفادة من قوة، وطاقات الطلاب، وتوجيهها نحو قضايا التنمية المختلفة، وتعزيز روح التعاون والانتماء، ليكونوا أكثر فعالية، لخدمة وطنهم، سعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار التقرير إلى قيام القطاع بالمشاركة فى تنظيم القوافل البيطرية التى أطلقتها الجامعة خلال شهر يناير بعدد من مراكز محافظة أسيوط: ديروط والبدارى.