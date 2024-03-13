بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

أصيب 8 اشخاص بالفيوم بينهم 3 سيدات في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق طامية -سرسنا الزراعي عند مدخل عزبة مينا ، بدائرة مركز طامية بالفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق ,تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة طاميه بورود بلاغ لشرطة النجدة، بتلقي اشارة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة اجرة على طريق طاميه- سرسنا الزراعي بالقرب من مدخل عزبة مينا ، ووجود عدد من المصابين.

انتقلت على الفور اجهزة الامن وسيارات الاسعاف واسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بينهم 3 سيدات عواطف حسن 48 سنه مصابه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، روحيه عبد العزيز ، 44 سنة مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، خلود عادل، 19سنه مصابه بتجمع دموي بالوجه وبكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حسين علي 57 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، عاشور عيد حسن 60 سنه ، مصاب بكسر في القدم اليسريوكدمات وسجاجات متفرقة بالجسم، جمال جمعه ، 53 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عويس حسن 49 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، محمد رمضان 33 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم .

تم نقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم, تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى وقت سابق اليوم أصيب 5 أشخاص بالفيوم فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قرية هوارة أما مدخل عزبة شعبان ابو احمد ، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور المركز بتلقيه اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، تفيد تلقيها إشارة من مرفق الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قرية هوارة الزراعي ، بعد مدخل عزبة شعبان ابو احمد بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وكشفت المعاينة الأولية ان الحادث نتيجة بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق مما ادى الى إصابة 5 اشخاص ، تراوحت إصابتهم ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، كما تمت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بعد توقفها.وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.