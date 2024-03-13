نقيب المحامين يتفقد غرف الأعضاء بمحاكم بلبيس: القيمة المضافة نتاج تعديلات قانون المحاماة 2019

أجرى نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لغرف المحامين، لمجمع محاكم بلبيس، يرافقه عادل عفيفي، نقيب جنوب الشرقية.

عبر نقيب المحامين، عن سعادته لوجودة بين زملاءه وأبناءه المحامين، من محامي بلبيس بمحافظة الشرقية، وأكد الأستاذ عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين بها 500 ألف عضوًا، ولكل واحد منهمم أسرة مكونة من زوج وزوجة، وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام أن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد، فهي عبارة عن دولة مثل الدول العربية الصغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية.

وأشار إلى أنه لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، يحصل نقيب المحامين على رقم 11، وهذا ما حدث معه بسبب تطبيق نظام الترتيب الأبجدي للمرشحين، لافتًا إلى أنه في السابق كان النقيب يأخذ رقم 1 وقائمته تاخذ من رقم 1 حتى رقم 28.

وأوضح أن في عام 2019 حدثت تعديلاث كارثية في قانون المحاماة، وكانت هناك مادة تمنع تطبيق قانون القيمة المضافة على المحامين، ولكن تم حذفها لتمرير مدد بقاء النقيب العام، وعدم سحب الثقة منه.

وشدد بأنه سيتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وستتضمن التعديلات عودة مدة بقاء النقيب كما كانت في السابق وهي دورتين فقط، بالإضافة إلى عودة المقعدين المخصصين للشباب والمقعدين المخصصين للمرأة، ومقعدًا للفئات الأقل تمثيلًا.

وأضاف أنه خلال أزمة الفاتورة الإلكترونية، تم فتح أبواب النقابة أمام المحامين للتعبير عن رفضهم التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

ولفت نقيب المحامين، إلى أنه تم تطبيق نظام الميكنة والرقمنة داخل نقابة المحامين، وأصبح المحامي يستخرج كارنيه العضوية، والبطاقة العلاجية من مقر نقابته الفرعية، إلى جانب الحصول على ختم بطاقة الرقم القومي، مشددًا إلى أن هذا فتت المركزية وصب في مصلحة السادة المحامين.

وعرض قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وزادت مساهمة النقابة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف.

وتابع:"وتم زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه ، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة فس القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.

واستكمل: " تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف».