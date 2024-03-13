الصيد يتوج بكأس المركز الأول فى بطولة الجمهورية للسباحة التوقيعية لمرحلة 15سنة

توج نادى الصيد بكأس المركز الاول فى بطولة الجمهورية للسباحة التوقيعية لمرحلة 15سنة والتى اختتمت بمجمع حمام السباحة بصيد الدقى ،وذلك عقب احرازه المراكز الاولى فى جميع مسابقات البطولة ، والتى جاءت كالتالى :

المراكز الاولى فى مسابقة الكومبو

المركز الرابع فى مسابقة الفرق (أ)

المركز الاول في مسابقة الزوجي (زينة عمرو وسلمي هاني)

المركز الثاني في مسابقة الزوجي (ياسمين احمد و نادين محي)

واحراز المركز الاول و الثاني و الثالث في مسابقة الفردي وجاءت كالتالى :

المركز الاول في مسابقة الفردي (زينة عمرو)

المركز الثاني في مسابقة الفردي (سلمي هاني)

المركز الثالث في مسابقة الفردي (ياسمين احمد)

وحصل فريق (ب) على المركز الثاني علي فريق (ب)

مثل الفريق السباحات: سلمي هاني، زينة عمرو، سلمي الامير، ليلي شريف، نادين محي، ياسمين احمد، زينية خيري، زينية صفوان، هنا وليد، ملك فرحات، تاليا مجدي، ياسمين مهند، نيروز احمد، جني ايمن، لامار مختار، ليلي امجد،

الجهاز الفنى والادارى:

رئيس الجهاز المهندس شريف حبيب ، نائب رئيس الجهاز المهندس هشام الجارحى ، المدير الفنى ايرا ليمونسكا ، مدرب عام و مدرب الفريق ناريمان خالد ، مدرب زينة مرعي ومدرب هنا فادي.