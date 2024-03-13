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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ يعرقل مفاوضات ريال مدريد بشأن ديفيز

ألفونسو ديفيز
ألفونسو ديفيز

يرفض نادي بايرن ميونخ الألماني التفريط في لاعبه الكندي ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر للفريق البافاري، في ظل مساعي  ريال مدريد في التعاقد معه.

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وكان ريال مدريد وصل لإتفاق مع بايرن ميونخ بشأن التعاقد مع ديفيز خلال الفترة المقبلة، وأبدى النادي البافاري مرونة في بيع اللاعب.

لكن تراجع بايرن ميونخ عن موقفه بشأن بيع لاعبه، في ظل وجود عقد للاعب مع النادي البافاري الذي ينتهي في يونيو من عام 2025، رغم قلق النادي الألماني من رحيله بشكل مجاني على خطى دافيد ألابا.

أكد كريستوف فرويند المدير الرياضي بنادي بايرن ميونخ الألماني، أن هناك محادثات تتطور بشكل جيد ومنفتحة للغاية مع وكلاء اللاعب الألماني.

وواصل أن النادي سيرى ما سيحدث ونتائج المفاوضات في الأسابيع المقبلة، أمر تجديد عقد ديفيز ليس مستبعدا في بايرن ميونخ.

لكن الأمور المادية تعيق تجديد عقد ديفيز بعدما عرض بايرن ميونخ 11-13 مليون يورو كراتب سنوي للاعب، فيما طالب ممثلي اللاعب الكندي مبلغ 20 مليون يورو في الموسم الواحد.

وتابعت التقارير، أن ديفيز سعيد داخل بايرن ميونخ، وليس لديه مشاعر سلبية نحو النادي على الإطلاق بشأن تجديد العقد.
 

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