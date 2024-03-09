بايرن ميونخ يُهين ماينز في الدوري الألماني

حقق بايرن ميونخ فوزًا كبيرًا على نظيره ماينز بنتيجة 7/1، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024، في المباراة التي شهدها ملعب "إليانز اَرينا".

تقدم هاري كين بالهدف الأول لبايرن ميونخ في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، فيما ضاعف زميله ليون جوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة 19.

بينما نجح نديم أميري في تقليص النتيجة لماينز في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، بينما عاد هاري كين ليُسجل الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وأحرز توماس مولر الهدف الرابع لبايرن ميونخ في الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني، وسجل جمال موسيالا الهدف الخامس في الدقيقة 61، بينما أحرز جنابري الهدف السادس في الدقيقة 66، فيما سجل هاري كين الهدف الثالث له والسابع للبفاري في الدقيقة 70.

وأختتم أهداف بايرن ميونخ اللاعب جوريتسكا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لتنتهي مواجهة البايرن أمام ماينز بفوز بايرن ميونخ بنتيجة 8/1.

ورفع بايرن ميونخ رصيده للنقطة 57 في وصافة ترتيب الدوري الألماني لهذا الموسم، بينما تجمد رصيد ماينز عند النقطة 16 في المركز 17 قبل الأخير.