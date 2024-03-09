تشكيل بايرن ميونخ الرسمي لمواجهة ماينز

كشف توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن التشكيل الرسمي لمواجهة ماينز الذي يجمعهما بعد قليل في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

تشكيل بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: لايمر، ماتياس دي ليخت، داير، ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، جمال موسيالا

خط الهجوم: ليروي ساني، توماس مولر، هاري كين

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 54 نقطة حصدها من الفوز في 17 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسارة 4 مباريات وسجل 65 هدف ومني مرماه ب 28 هدفًا.

يأتي ماينز، بالمركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 16 نقطة حصدها من الفوز في مباراتين وتعادل في 10 مباريات وخسارة 12 مباراة وسجل 19 هدف ومني مرماه ب 38 هدفًا.