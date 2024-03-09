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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ يتقدم على إنبي في الشوط الأول

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

تقدم بايرن ميونخ على نظيره ماينز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

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نجح هاري كين في تسجيل الهدف الأول للبفاري في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف زميله ليون جوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة 19.

فيما قلص نديم أميري النتيجة لماينز في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، لتنتهي الـ 45 دقيقة الأولى بتقدم بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف واحد، وعاد هاري كين ليُسجل الهدف الثالث للبفاري في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط.

واستطاع بايرن ميونخ السيطرة على مجريات الشوط الأول، حيث جاءت نسبة الاستحواذ 55%، مقابل 45% لماينز.

وكان بايرن ميونخ، قد بدأ مباراة ماينز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمر، ماتياس دي ليخت، داير، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، جمال موسيالا.

خط الهجوم: ليروي ساني، توماس مولر، هاري كين.

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