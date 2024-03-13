الأربعاء 13 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات

الجيش الأردني
الجيش الأردني

أعلن الجيش الأردني أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت اليوم الأربعاء على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها ، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية : إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات ، رصدت محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأضاف المصدر : أنه تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم ؛ ما أدى إلى إصابة عدد منهم وتراجعهم برفقة آخرين إلى داخل العمق السوري.

وأشار إلى أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وجرى تسليمها إلى الجهات المختصة .. مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل مع أي تهديد على الواجهات الحدودية للمملكة ، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني وترويع المواطنين.

 

 

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