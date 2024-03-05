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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أبو الغيط يستقبل وزير خارجية سوريا بمقر الأمانة العامة للجامعة

جانب من اللقاء بالجامعة
جانب من اللقاء بالجامعة العربيه

استقبل السيد الأمين العام أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء 5 الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السيد فيصل المقداد وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات على الصعيد الإقليمي، وذلك قبل يوم من انعقاد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (161). 


وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء ركز على الحرب العدوانية التي تُباشرها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، والعجز العالمي عن وقف هذه المذبحة اليومية وما يعكسه ذلك من ازدواجية للمعايير لدى عددٍ من عواصم القرار في العالم، والتي ما زالت تتمسك بتوفير الغطاء السياسي لإسرائيل برغم انكشاف مدى وحشية هذه الحرب العدوانية ومخاصمتها لأبسط معايير الإنسانية والأخلاق.


وقال رشدي إن الأمين العام للجامعة عبر خلال اللقاء عن أن الحفاظ على سيادة سوريا وتكامل ترابها الوطني وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من أراضيها هي مبادئ تُعد محل إجماع كامل من الدول العربية. 
 

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