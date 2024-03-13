إزالة 11 حالة تعدى بمساحة 2829 م2 بمدن كوم أمبو ونصر النوبة

ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ 22 ، وبناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشددة فى هذا الشأن فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة 5 حالات تعدى بمساحة 1925 م2 بنطاق قرية منيحة التابعة لقروى إقليت.

وشارك فى فعاليات الحملة القيادات الأمنية، فضلاً عن الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بالإزالة الفورية فى المهد لـ 3 حالات تعدى بمساحة 309 م2 عبارة عن فتحات وماكينات رى خارج الزمام بهندسة رى النقرة.

وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بإزالة 3 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة، وأراضى زراعية بمساحة 595 م2، وتم إتخاذ اللازم حيال المتعدين .