اليوم.. 3 مباريات في الدوري الإماراتي

تنطلق اليوم الأربعاء 3 مباريات من مسابقة الدوري الإماراتي بين بن ياس والوصل، الإمارات ضد خورفكان، وحتا أمام الوحدة.

يلتقي الوصل مع بن ياس على ملعب الأخير في الجولة السادسة عشر من المسابقة الدوري الإماراتي، فيما يواجه الإمارات نظيره خورفكان على ملعب نادي الامارات، فيما يلتقي الوحدة مع حتا على ملعب الأخير.



وتنطلق مباراة الوحدة ضد حتا والوصل ضد بن ياس، والإمارات ضد خورفكان مساء اليوم الأربعاء في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت الإمارات، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.



ويتصدر الوصل جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 39 نقطة، فيما يأتي الوحدة في المركز الرابع بـ27 نقطة، بينما يأتي خورفكان تاسعا بـ19 نقطة خلفه بني ياس بـ16 نقطة فيما يحتل الإمارات المركز الأخير بـ 5 نقاط وحتا قبل الأخير بنفس عدد النقاط.

