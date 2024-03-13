الأربعاء 13 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم.. 3 مباريات في الدوري الإماراتي

الدوري الإماراتي
الدوري الإماراتي

تنطلق اليوم الأربعاء 3 مباريات من مسابقة الدوري الإماراتي بين بن ياس والوصل، الإمارات ضد خورفكان، وحتا أمام الوحدة.

txt

العين الإماراتي يطيح بالنصر السعودي من دوري أبطال آسيا

txt

سفيان رحيمي على رأس تشكيل العين المتوقع أمام النصر

txt

رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام العين بدوري أبطال اَسيا

يلتقي الوصل مع بن ياس على ملعب الأخير في الجولة السادسة عشر من المسابقة الدوري الإماراتي، فيما يواجه الإمارات نظيره خورفكان على ملعب نادي الامارات، فيما يلتقي الوحدة مع حتا على ملعب الأخير.

وتنطلق مباراة الوحدة ضد حتا والوصل ضد بن ياس، والإمارات ضد خورفكان مساء اليوم الأربعاء في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت الإمارات، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر الوصل جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 39 نقطة، فيما يأتي الوحدة في المركز الرابع بـ27 نقطة، بينما يأتي خورفكان تاسعا بـ19 نقطة خلفه بني ياس بـ16 نقطة فيما يحتل الإمارات المركز الأخير بـ 5 نقاط وحتا قبل الأخير بنفس عدد النقاط.
 

مواد متعلقة

العين الإماراتي يطيح بالنصر السعودي من دوري أبطال آسيا

الجريدة الورقية