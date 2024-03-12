عاجل
تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت بعد سقوطه في مواجهة فيوتشر والاتحاد
الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

العين الإماراتي يطيح بالنصر السعودي من دوري أبطال آسيا

النصر والعين الإماراتي
النصر والعين الإماراتي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي في حجز مقعده في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على النصر السعودي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الأول بارك، ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي من عمر المسابقة. 

إقرأ أيضًا..

txt

التاريخ يدعم الأصفر قبل صدام النصر والعين بدوري أبطال آسيا


 

وكان الوقت الأصلي والإضافي من المباراة انتهي بفوز النصر بنتيجة 4-3 ليتجه اللقاء إلى ركلات الترجيح حيث انتهت مباراة الذهاب لصالح العين بهدف دون رد.

وتقدم العين في اللقاء عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة 28 ، ثم أضاف رحيمي الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 45.

وقبل نهاية الشوط الأول قلص العالمي النتيجة باقدام  عبد الرحمن غريب في الدقيقة 45+5 ، ثم سجل خالد عيسى حارس العين الهدف الثاني للنصر بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 72 نجح  أليكس تيليس في تسجيل الهدف الثالث ، لتنتهي المباراة بتقدم النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين. 

وفي الشوط الإضافي الأول أحرز سلطان الشامسي الهدف الثالث للفريق الإماراتي، وبعد دقائق أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الرابع للنصر ، لتتجه المباراة لركلات الترجيح. 

ليصعد العين إلى دور نصف النهائي ويضرب موعدًا مع المتأهل من فريق الهلال والاتحاد السعوديين .

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي السعودي ووهان ثري تاونز في كأس دبي للتحدي

جمهور الزمالك يحتفل مع اللاعبين بعد الفوز على الرجاء المغربي

الزمالك يتأهل إلي نهائي كأس دبي للتحدي على حساب الرجاء المغربي

الحوار الوطنى يرسم «خارطة طريق» الإصلاح السياسى فى مصر

حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق فى حوار مع «الوفد»: إسرائيل تريد «ابتلاع» العالم العربى

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ليتشى بالدوري الإيطالي

رونالدو: الدوري السعودي سيصبح أحد أفضل 3 دوريات في العالم

السنغال تضرب الكاميرون بثلاثية وتتأهل لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
الجريدة الورقية