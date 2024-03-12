العين الإماراتي يطيح بالنصر السعودي من دوري أبطال آسيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي في حجز مقعده في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على النصر السعودي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الأول بارك، ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي من عمر المسابقة.

إقرأ أيضًا..





وكان الوقت الأصلي والإضافي من المباراة انتهي بفوز النصر بنتيجة 4-3 ليتجه اللقاء إلى ركلات الترجيح حيث انتهت مباراة الذهاب لصالح العين بهدف دون رد.

وتقدم العين في اللقاء عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة 28 ، ثم أضاف رحيمي الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 45.

وقبل نهاية الشوط الأول قلص العالمي النتيجة باقدام عبد الرحمن غريب في الدقيقة 45+5 ، ثم سجل خالد عيسى حارس العين الهدف الثاني للنصر بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 72 نجح أليكس تيليس في تسجيل الهدف الثالث ، لتنتهي المباراة بتقدم النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي الشوط الإضافي الأول أحرز سلطان الشامسي الهدف الثالث للفريق الإماراتي، وبعد دقائق أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الرابع للنصر ، لتتجه المباراة لركلات الترجيح.

ليصعد العين إلى دور نصف النهائي ويضرب موعدًا مع المتأهل من فريق الهلال والاتحاد السعوديين .