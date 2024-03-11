سفيان رحيمي على رأس تشكيل العين المتوقع أمام النصر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي في حسم مواجهة الذهاب أمام نظيره النصر بهدف نظيف، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال اَسيا لهذا الموسم.

ويرغب العين في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة اليوم، وذلك من أجل التأهل للدور نصف النهائي من البطولة الاَسيوية.

ومن المتوقع أن يقود المغربي سفيان رحيمي تشكيل العين أمام النصر، في المواجهة التي تنطلق في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل العين المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: خالد عيسى.

الدفاع: بندر الأحبابي، خالد الهاشمي، كوامي أوتون، إيريك جورجينس.

الوسط: بارك يونج وو، محمد عباس، نادر يحيى، ماتياس، أحمد برمان.

الهجوم: سفيان رحيمي.

الجدير بالذكر أن العين نجح في تسجيل 22 هدفا خلال مشاركاته بالبطولة الآسيوية لهذا الموسم، بينما تلقى 10 أهداف.

واحتل العين صدارة المجموعة الأولى بـ 15 نقطة من 6 مباريات، بينما جاء الفيحاء السعودي في الوصافة بـ 9 نقاطة، وباختاكور الأوزبكي ثالثًا بـ 7 نقاط، وآهال التركماني رابع الترتيب بـ 4 نقاط.