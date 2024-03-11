عاجل
وزير الخارجية يستقبل وفد غرفة التجارة الأمريكية بمصر "الآيس لحس دماغه".. سائق يفتك بزوجته في المطرية والجيران: كانت مدمنة
الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سفيان رحيمي على رأس تشكيل العين المتوقع أمام النصر

العين الإماراتي
العين الإماراتي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي في حسم مواجهة الذهاب أمام نظيره النصر بهدف نظيف، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال اَسيا لهذا الموسم.

txt

رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام العين بدوري أبطال اَسيا

ويرغب العين في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة اليوم، وذلك من أجل التأهل للدور نصف النهائي من البطولة الاَسيوية.

ومن المتوقع أن يقود المغربي سفيان رحيمي تشكيل العين أمام النصر، في المواجهة التي تنطلق في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل العين المتوقع أمام النصر 

حراسة المرمى: خالد عيسى.

الدفاع: بندر الأحبابي، خالد الهاشمي، كوامي أوتون، إيريك جورجينس.

الوسط: بارك يونج وو، محمد عباس، نادر يحيى، ماتياس، أحمد برمان.

الهجوم: سفيان رحيمي.

الجدير بالذكر أن العين نجح في تسجيل 22 هدفا خلال مشاركاته بالبطولة الآسيوية لهذا الموسم، بينما تلقى 10 أهداف.

واحتل العين صدارة المجموعة الأولى بـ 15 نقطة من 6 مباريات، بينما جاء الفيحاء السعودي في الوصافة بـ 9 نقاطة، وباختاكور الأوزبكي ثالثًا بـ 7 نقاط، وآهال التركماني رابع الترتيب بـ 4 نقاط.

مواد متعلقة

النصر والعين.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

شبانة: جهاز الفراعنة سلم صلاح "تسليم أهالي"
الجريدة الورقية