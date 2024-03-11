رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام العين بدوري أبطال اَسيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي لمواجهة قوية أمام نظيره العين الإماراتي، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال اَسيا لهذا الموسم 2023/2024.

وانتهت مواجهة الذهاب بين النصر والعين بفوز الأخير بهدف نظيف، في المباراة التي استضافها ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات.

ومن المتوقع أن يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوم العالمي أمام العين، في المباراة التي يتوقعها العديد من عشاق كرة القدم الاَسيوية أن تتسم بالقوة والندية والإثارة.

تشكيل النصر المتوقع أمام العين

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: إيمريك لابورت، نواف البوشل، محمد ال فتيل، أليكس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، بروزوفيتش.

خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو ــ أيمن يحيي.

موعد مباراة النصر والعين والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تبدأ مباراة النصر أمام العين في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي يستضيفها ملعب "الأول بارك" معقل العالمي.

وتُنقل مواجهة النصر السعودي أمام العين عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وبالتحديد قناة "beIN Sports HD 3".