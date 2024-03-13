اصطفاف مفاجئ لمعدات شركات النظافة للتأكد من جاهزيتها بالعبور

شهد اليوم المهندس أحمد اسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة التابعة لمحافظة القليوبية، والساده النواب ومدير أداره التنميه ومدير ادارة النظافة الاصطفاف لمعدات شركة النظافة .

حيث حيث اطمئن على عدد المعدات بمختلف أنواعها وحالتها الفنية ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المدينة وتحقيق المستوى المطلوب من النظافة بما يتناسب مع مستوى المدينة وتضمن الاصطفاف المعدات اللازمه للمساعده فى أعمال النظافه والتى شملت ( ٥ جرار فرشه - ١١ لودر - سياره كنس إلى - ٨ عربيه قلاب سعه١٢ م - ٩ عربيه سعه ٦م - ٤ عربيه تنك مياه مزوده بطلمبه شفط وطرد - ٥ مكبس سعه ١٨ م - ٩ سياره قلاب سعه ٣م )

كما أكد على فريق العمل واداره الشركه على ضروره القضاء على اى مناظر تضر بالمنظر العام للمدينه وبذل القدر الكافى من الجهد والعمل للحفاظ على مستوى النظافه بالمدينه والاستمرار فى انجاح العمل.

وفي سياق أخر وجه محافظ القليوبية، بتكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يرتفع حجم المخلفات التى يتم رفعها خلال شهر رمضان، ما يتطلب رفع الجاهزية الكاملة لفرق ومعدات النظافة لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه، ووجه بتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.