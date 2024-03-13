تسليم 29 طن سكر لدعم أصحاب البطاقات التموينية بالوادى الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تسليم وتوزيع ٢٩ طن من السكر الحر لمراكز المحافظة الخمسة، وذلك في إطار مبادرة المحافظة لدعم أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك بواقع ٢ كيلو لكل فرد بالبطاقة التموينية بسعر ٢٧ جنيه للكيلو يتم صرفها من خلال بدالي التموين على مرحلتين خلال الشهر.

وشدد الزملوط على أن تكون الأولوية لتغطية احتياجات القرى والمناطق النائية، لتوفير السلعة بالسعر الرسمي ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للمواطنين. موجهًا بتكثيف الحملات التموينية والرقابية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، هذا وقد تم الانتهاء من التوزيع بالقرى التالية :-

مركز الخارجة ( المنيرة - الشركة ٥٥ - بورسعيد - ناصر الثورة - بولاق - صنعاء - فلسطين).

مركز الداخلة ( الصحوة - الأمان - العروبة - المستقبل - المعسكر - غرب الموهوب الأم).

مركز الفرافرة ( أبو منقار - أبو هريرة - مدينة الفرافرة).

مركز باريس ( القصر - جدة).

مركز بلاط (ذخيرة - تنيدة - شمس)

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