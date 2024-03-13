موعد مباراة دورتموند وايندهوفن في دوري أبطال أوروبا

يستعد بوروسيا دورتموند لمواجهة ايندهوفن مساء اليوم على ملعب سيجنال إيدونا بارك في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وكانت مباراة الذهاب أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب الفريق الهولندي.



مازالت الإثارة مستمرة بين دورتموند و ايندهوفن بعد التعادل ببينهما بهدف لكلاهما،

وسيستغل أسود الفيستيفال عامل الأرض والجمهور لحسم الفوز والعبور إلى الدور المقبل.

أما ايندهوفن يعلم صعوبة مهمته على ملعب سيجنال إيدونا بارك، أمام الجماهير بوروسيا دورتموند التي تهز الملعب، وتعتبر من أفضل الجماهير في العالم.



يعول دورتموند على أبرز نجومه جادون سانشو، ونيكلاس فولكرج، وجوليان براندت، إيمري تشان، وماركو رويس، وماتس هولميز، والحارس المتألق كوبيل.



فيما يعتمد ايندهوفن على نجومه المتألقين فيرمان، وبوكايو، لوك دي يونج، وفيرتيسين، وريكاردو بيبي، والمغبي إسماعيل صابيري.



موعد مباراة دورتموند و ايندهوفن

تنطلق مباراة دورتموند و ايندهوفن في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها Be In Sports.

