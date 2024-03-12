موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأيندهوفن بدوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع بوروسيا دورتموند الألماني أمام نظيره بي إس في أيندهوفن، ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مما يجعل هذه المباراة قوية للغاية، والتي يشهدها ملعب سيجنال بارك معقل الجراد الأصفر.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأيندهوفن

تنطلق مواجهة بوروسيا دورتموند أمام بي إس في أيندهوفن في العاشرة من مساء الغد الأربعاء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وأيندهوفن

تُنقل مواجهة بوروسيا دورتموند أمام بي إس في أيندهوفن عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تعد الوكيل الحصري في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.