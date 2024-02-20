الليلة.. مواجهة متكافئة بين دورتموند وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق بوروسيا دورتموند الألماني ضيفا ثقيلًا على أيندهوفن الهولندي، في مواجهة نارية، التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد فيليبس، في إطار منافسات ذهاب الدور ثمن نهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يدخل الفريقان وهما في قمة مجدهما الأوروبي هذا الموسم، مع اختلاف كبير محلياً، على صعيد الدوري، يأمل بورسيا دورتموند الالماني في مواصلة مسيرته الأوروبية المذهلة هذا الموسم، حين يحل ضيفاً على فريق آيندهوفن الهولندي.

ففريق بي إس في آيندهوفن، يتصدر جدول ترتيب الدوري الهولندي الممتاز، برصيد 62 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه فينورد روتردام . . في المقابل يحتل بورسيا دورتموند في المركز الرابع بجدول الدوري الألماني الدرجة برصيد 41 نقطة وبفارق 17 نقطة كاملة عن المتصدر باير ليفركوزن.

وتأهل دورتموند إلى ثمن نهائي التشامبيونزليج على رأس المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الوصيف باريس سان جيرمان، فيما جاء فريق أيندهوفن في وصافة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، خلف المتصدر آرسنال الإنجليزي صاحب الـ 13 نقطة.