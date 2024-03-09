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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دورتموند يهزم فيردر بريمن في الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند

فاز بوروسيا دورتموند على نظيره فيردر بريمن بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت من الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني.

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بوروسيا دورتموند يتقدم على يونيون برلين في الشوط الأول

سجل هدفا بوروسيا دورتموند دونيل مالين وجادون سانشو، في الدقائق 21 و38، فيما أحرز هدف بريمن الوحيد جاستن نجيمناه في الدقيقة 70.

شهد اللقاء تعرض مارسيل سابيتزر لاعب بوروسيا دورتموند في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي من الشوط الأول.

موقف بوروسيا دورتموند وبريمن بالدوري الألماني:

ارتفع رصيد بوروسيا دورتموند 47 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني بعد انتصاره على فيردر بريمن ليكون الانتصار رقم 13، أما تجمد رصيد "بريمن" عند 30 نقطة في المركز التاسع.

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