دورتموند يهزم فيردر بريمن في الدوري الألماني

فاز بوروسيا دورتموند على نظيره فيردر بريمن بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت من الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني.

سجل هدفا بوروسيا دورتموند دونيل مالين وجادون سانشو، في الدقائق 21 و38، فيما أحرز هدف بريمن الوحيد جاستن نجيمناه في الدقيقة 70.

شهد اللقاء تعرض مارسيل سابيتزر لاعب بوروسيا دورتموند في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي من الشوط الأول.

موقف بوروسيا دورتموند وبريمن بالدوري الألماني:

ارتفع رصيد بوروسيا دورتموند 47 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني بعد انتصاره على فيردر بريمن ليكون الانتصار رقم 13، أما تجمد رصيد "بريمن" عند 30 نقطة في المركز التاسع.