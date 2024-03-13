تشكيل إنترميلان المتوقع أمام أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

يستعد إنترميلان لمواجهة أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأربعاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز إنترميلان على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف على ملعب جيوزيبي مياتزا.

ويهدف إنتر ميلان للحفاظ على النتيجة أو تسجيل هدف من أجل التأهل إلى الدور المقبل، دون تلقي أهداف أو في حال استقبال هدفا يكون الفارق هدف واحد.

يعتمد إنترميلان على لاوتارو مارتينيز، وماركوس تورام، هاكان، ونيكولاس باريلا، وديماركو، خلفهم دي فري، وبافارد والحارس المتألق يان سومر.

أما أتلتيكو مدريد سيكون أمامه مهمة صعبة أمام فريق قوي ومتمرس مثل الإنتر تحت قيادة مدربه إنزاجي، وسيحتاج الأتلتي لتسجيل هدفين للعبور إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

فيما يعتمد أتلتيكو مدريد على أبرز نجومه على رأسهم ألفارو موراتا، وممفيس ديباي وكوكي ويأمل الأتلتي في فك شفرة الفريق الإيطالي.

توقيت مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد:

تبدأ مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 صباحا بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة عبر قنوات بي أن سبورتس BeIn Sports بشكل حصري على قنواتها.