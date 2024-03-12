الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد على موعد مع موقعة مرتقبة أمام إنتر ميلان، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.



ونجح إنتر ميلان في الفوز على أتلتيكو مدريد في ذهاب دور ال 16، مما يجعله أمام تحديًا كبيرًا بالخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق الإسباني.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: سافيتش - هيرموسو - خيمينيز.

خط الوسط: كوكي - ساؤول - باريوس - يورينتي - لينو.

خط الهجوم: جريزمان - ديباي.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان

ويُطلق حكم مباراة أتلتيكو مدريد أمام إنتر ميلان صافرة بداية المواجهة في العاشرة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب "ميتروبوليتانو" معقل الفريق الإسباني.