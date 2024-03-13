وفاة فاطمة الزهراء وفتح بلجراد.. أحداث وقعت في الثالث من رمضان

شهد اليوم الثالث من شهر رمضان الكريم العديد من الأحداث والوقائع التي تنوعت ما بين وفاة بعض الشخصيات الإسلامية، وأيضًا بعض الفتوحات التي خلدها التاريخ، منها فتح مدينة بلجراد، ووفاة فاطمة الزهراء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم الأحداث التي وقعت في الثالث من رمضان:



وفاة فاطمة الزهراء



شهد اليوم الثالث من شهر رمضان وفاة فاطمة الزهراء بنت الرسول محمد "صلى الله عليه وسلم" وزوجة علي بن أبي طالب، وأم الحسن والحسين رضي الله عنهما.



استشهاد رابح بن الزبير



وفي الثالث من رمضان عام 1307 هجريًا، استشهد القائد المسلم الأمير "رابح بن الزبير" الذي أقام مملكةً إسلاميةً في منطقة "تشاد"، كانت عاصمتها مدينة "ديكوا" بعد قيام الفرنسيين بغزو مملكته والدخول إلى العاصمة "ديكوا".



تولى المستنصر بالله الخلافة



كما شهد اليوم الثالث من رمضان أيضًا تولي المستنصر بالله الخلافة الاموية في الأندلس ، بعد وفاة والده الخليفة الناصر سار الحكم المستنصر على سياسة والده العدائية تجاه الخلافة الفاطمية في شمال أفريقيا، واتسم عهده بالحروب المؤامرات المتبادلة بينه وبين الفاطميين.



وفاة مروان بن الحكم



وتوفي مروان بن الحكم في الثالث من رمضان عام65 هجريًا، مؤسس الدولة الأموية الثانية، وصاحب عدد من الإنجازات الحضارية، الذي توفي بدمشق، عن عمر ناهز الـ63 عامًا.



فتح بلجراد



كما استطاع السلطان العثماني في الثالث من رمضان، فتح مدينة بلجراد التي كانت تعد مفتاح أوربا الوسطى، وصاحبة أقوى قلعة على الحدود المجرية العثمانية، وقد حاصر العثمانيون هذه المدينة ثلاث مرات، لكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء عليها.



حادث التحكيم



كما شهد يوم الثالث من رمضان عام 37 هجريًا، ما عُرف باسم "حادث التحكيم"، حيث عقد تحكيم بين علي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان بعد موقعة الجمل، بين جند علي من ناحية وبين جند معاوية وقد اقترن بالتحكيم ظهور الخوارج واستيلاء معاوية على مصر.