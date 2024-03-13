أدعية اليوم الثالث من شهر رمضان الكريم

أدعية اليوم الثالث من شهر رمضان.. يعد الدعاء من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المؤمن إلى الله عز وجل، ولا سيما في شهر رمضان الكريم، إذْ يستحب فيه قراءة الأدعية والتضرع إلى الله عز وجل، والذي يعد من أفضل العبادات التي ذكرها الله في كتابه العزيز وحثنا عليها.



وقد أكد نبينا محمد "صلى الله عليه وسلم"، أهمية الدعاء والتقرب إلى الله في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم للمؤمنين.

ويبحث العديد من المواطينن عبر محرك البحث"جوجل"، عن أدعية ثالث أيام شهر رمضان المبارك، ترصدها "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

اللهم اجعل لي نصيبًا من الجنة ونصيبًا من كل خير تنزله على عبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين

اللّهُم اجعَل صيامي فيهِ صيام الصّائِمينَ، وَقِيامي فيهِ قيام الْقائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرْمي فيهِ يا إلهَ الْعالَمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنْ الُمجْرِمينَ.

اللهم إني أسألُكَ يا اللهُ الواحدُ الأحدُ الصمدُ، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن لهُ كُفُواً أحدٌ أن تغفرَ لي ذنوبي، إنك أنتَ الغفورُ الرحيم.

اللهم باعد بيني وبين كل شيء يغضبك وقرب مني كل شيء يقربني منك برحمتك يا أرحم الراحمين

اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن أَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ رَحمَةَ الأَيْتامِ وَاِطعامَ الطَّعامِ وَاِفْشاءَ وَصُحْبَةَ الكِرامِ بِطَوْلِكَ يا مَلْجَأَ الآمِلينَ.

اَللّـهُمَّ ارْزُقْني فيهِ الذِّهْنَ وَالتَّنْبيهَ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالَّتمْويهِ، وَاجْعَلْ لي نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُهُ فيهِ، بِجُودِكَ يا أَجْوَدَ الأجْوَدين.