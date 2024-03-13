طالع أسعار الخضار والفاكهة في ثالث أيام شهر رمضان

استقرت أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس، تزامنًا مع ثالث أيام شهر رمضان المبارك 1445هـ/ 2024.

ووفقًا لآخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني نستعرض أسعار الخضار والفاكهة اليوم..

أسعار الخضار اليوم

جاءت أسعار كيلو الطماطم ما بين 4 إلى 7.5 جنيه، وسعر البطاطس من 4 لـ 9 جنيهات، وتراوح سعر البصل من 9 إلى 20 جنيها.

وجاء سعر الجزر ما بين 2.5 لـ 4 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي من 11 لـ 15 جنيها، أما الصوب فتراوح بين 11 لـ 15 جنيها، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها، والصوب بين 12 لـ 18 جنيها، وتراوح سعر الخيار البلدي والصوب من 11 لـ 15 جنيها، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) تراوح سعر الكيلو من 15 لـ 19 جنيها.

فيما تراوح سعر الكوسة من 8 لـ 12 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 10 لـ 25 جنيها للكيلو، وسجل سعر الباذنجان الرومي ما بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلو، والبلدي من 4 لـ 9 جنيهات، ووصل سعر البسلة ما بين 12 جنيهات لـ 22 جنيها، والسبانخ من 7 لـ 11 جنيها، والقلقاس من 15 إلى 19 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو البطاطا من 4 لـ 7 جنيهات، وتراوح سعر الثوم من 13 لـ 17 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

تراوح سعر البرتقال البلدي والسكري ما بين 5.5 لـ 8.5 جنيه، واليوسفي من 7 لـ 12 جنيها للكيلو، والموز البلدي تراوح بين 6 لـ 10 جنيهات، والتفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 60 لـ 80 جنيها، والتفاح الجولدن والسوري اللبناني من 50 لـ 70 جنيها، وتراوح سعر الفراولة من 7 إلى 10 جنيهات، والجوافة من 8 لـ 14 جنيها.

أما عن أسعار البلح بالتزامن مع ثالث أيام شهر رمضان المبارك، فقد تراوح سعر البلح السيوي من 30 إلى 60 جنيها، والبلح الأسواني من 17 لـ 40 جنيها، وجاء سعر بلح الاسكوتي من 20 لـ 45 جنيها، وبلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها، وبلح شامية من 17 إلى 40 جنيها، والبلح الأبريمي تراوح سعر الكيلو من 17 لـ 40 جنيها، والبلح المركابي تراوح سعره من 20 لـ 45 جنيها، والبلح الأبيض غزال من 15 لـ 45 جنيها، والبلح العينات تراوح سعر الكيلو من 15 لـ 42 جنيها.