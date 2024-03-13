عاجل
عاجل.. استشهاد شاب وإصابة أربعة برصاص الاحتلال بمخيم جنين أسعار صرف الدولار بالبنوك صباح اليوم الأربعاء تقلبات جوية وسقوط أمطار.. تفاصيل الطقس حتى الأحد المقبل استشهاد وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على غزة قوات الاحتلال تداهم الخليل وبيت أمر ثالث أيام رمضان
الأربعاء 13 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

الذهب
الذهب

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة  في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ثالث أيام شهر رمضان الكريم.

txt

آخر تطورات أسعار الذهب في التعاملات المسائية

txt

أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. فرصة


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب:
سجل  سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3542 جنيهًا.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر نحو 3100 جنيه.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيهًا.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2066 جنيهًا.
وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه.
ووصلت سعر الأوقية نحو 2162 دولارًا.

مواد متعلقة

أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. فرصة

جولد بيليون : الذهب يتراجع عالمياً والكميات في خزائن لندن تنخفض إلى 8562 طنًا

مفاجأة غير متوقعة بسعر الذهب ثاني أيام شهر رمضان2024

آخر تطورات أسعار الذهب في التعاملات المسائية

الذهب يستقر بعد ارتفاعات غير مسبوقة.. وأسعار الفضة ترتفع

آخر تطورات أسعار الذهب في التعاملات المسائية

الجريدة الورقية