أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ثالث أيام شهر رمضان الكريم.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3542 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر نحو 3100 جنيه.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2066 جنيهًا.

وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه.

ووصلت سعر الأوقية نحو 2162 دولارًا.