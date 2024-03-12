أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. فرصة

شهدت أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم ١٢ مارس ٢٠٢٤، استقرارا في سوق الصاغة، حيث سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 3125 جنيه للبيع، و3075 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024

سعر الذهب بيع شراء

عيار 24 3571.5 جنيها 3514.25 جنيها

عيار 22 3273.75 جنيها 3221.5 جنيها

عيار 21 3125 جنيها 3075 جنيها

عيار 18 2678.5 جنيها 2635.75 جنيها

عيار 14 2083.25 جنيها 2050 جنيها

عيار 12 1785.75 جنيها 1757.25 جنيها

عيار 9 1339.25 جنيها 1317.75