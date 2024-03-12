أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. فرصة
شهدت أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم ١٢ مارس ٢٠٢٤، استقرارا في سوق الصاغة، حيث سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 3125 جنيه للبيع، و3075 جنيه للشراء.
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 3571.5 جنيها 3514.25 جنيها
عيار 22 3273.75 جنيها 3221.5 جنيها
عيار 21 3125 جنيها 3075 جنيها
عيار 18 2678.5 جنيها 2635.75 جنيها
عيار 14 2083.25 جنيها 2050 جنيها
عيار 12 1785.75 جنيها 1757.25 جنيها
عيار 9 1339.25 جنيها 1317.75