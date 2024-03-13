تقرير.. الولايات المتحدة: النيجر يجب أن يعود إلى "المسار الديمقراطي"

يزور كبار المسؤولين الأمريكيين، المجلس العسكري في النيجر لإعادة البلاد إلى "المسار الديمقراطي".

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية نقلته وكالة فرانس برس إن الزيارة ستناقش الأمن والشراكة بين البلدين.

لدى الولايات المتحدة حاليا حوالي 1000 جندي في النيجر.

إنهم موجودون هناك للمساعدة في مكافحة الإرهاب، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية.

وعندما وقع الانقلاب العام الماضي، طالب الجيش فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بسحب قواتها.

لم تطلب نفس الشيء من الولايات المتحدة.

وأصبح المجلس العسكري أقرب إلى روسيا في الأشهر الأخيرة.

اجتمعت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وأعلنت عن تشكيل قوة مشتركة لمكافحة الجماعات الإرهابية، وجاء ذلك في إطار تحالف دول الساحل أمس الأربعاء بنيامي.

وقال رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية الجنرال موسى صلاح برمو في بيان صدر بعد اجتماع مع نظيريه في عاصمة النيجر نيامي:"إن القوة المشتركة لبلدان تحالف دول الساحل ستكون عملية في أقرب وقت لمواجهة التحديات الأمنية في منطقتنا".

وطبقا لما نقلته وكالة الأنباء النيجرية فإن الاجتماع في نيامي بحث المقترحات التي أعدها خبراء ومسؤولون من الدول الثلاث لوضع إجراءات لضمان الأمن على أراضي الدول المذكورة.

وجاء هذا اللقاء في أعقاب اجتماعات كبار مسؤولي ووزراء تحالف دول الساحل منتصف فبراير الماضي في واغادوغو، أفرزت العديد من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار والتنمية المندمجة في فضاء التحالف.

الجدير بالذكر أن تحالف دول الساحل الذي تم إنشاؤه في عام 2023م، يعد بمثابة ميثاق للدفاع المشترك بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر.