العرقسوس.. مشروب رمضاني يحميك من أمراض خطيرة وينعشك على الإفطار

العرقسوس من المشروبات التي لا يستغنى عنه أحد على سفرة رمضان، فهناك من يعشق مذاقه ويكون مشروبه المفضل مقارنةً بباقي المشروبات الرمضانية، وبجانب ذلك فيحتوي علي العديد من الفوائد المذهلة لجسمك التي لا يعلمها البعض، وخلال السطور التالية نقدم لك أبرزها.

فوائد العرقسوس

علاج التهاب المفاصل الروماتويدي والنقرس

وذلك لفوائد العرقسوس المضادة للالتهاب، ودوره في احتمالية خفض مستويات السيتوكينات المرتبطة بالالتهابات والتورم، وبالتالي قد يساهم في علاج وتخفيف ألم التهاب المفاصل.

منظف طبيعي للجهاز التنفسي

من فوائد العرقسوس المقترحة استخدامه لعلاج مشكلات الجهاز التنفسي، ويتم أخذه كمكمل عن طريق الفم.

حيث يحفز إنتاج البلغم في المجاري التنفسية، إضافة إلى إمكانية استخدامه للتخفيف من وجع الحلق، وأعراض الربو.

التخفيف من أعراض الدورة الشهرية وانقطاع الطمث

يُعد العرقسوس وصفة منزلية شائعة الاستخدام تساعد النساء على التخفيف من تقلصات الدورة الشهرية وبالتالي التخفيف من حدّة آلامها.

كما أنه يساعد على التخفيف من حدة أعراض مرحلة انقطاع الطمث أو سن اليأس بما في ذلك الهبّات الساخنة.



علاج السرطانات

تساعد مادة البوليفينول الموجودة في نبات العرقسوس في تحفيز موت الخلايا المبرمج، وبالتالي فقد يساهم عرق السوس في مكافحة أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي.

كما تساهم العديد من المركبات النباتية التي لها تأثير مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات في إبطاء أو منع نمو الخلايا السرطانية، وخاصة في سرطان الجلد، وسرطان القولون، وسرطان المستقيم، وسرطان البروستاتا.

بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد مستخلص جذر عرق السوس في علاج التهاب الأغشية المخاطية في الفم، والتي كثيرًا ما يعاني منها مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي والإشعاعي.