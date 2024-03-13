الأهلي يعلن مواعيد إختبارات فرق التنس بنين وبنات

أعلن جهاز التنس الأرضي في النادي الأهلي برئاسة الكابتن طارق صبحي، موعد إجراء ‏الاختبارات لأكاديميات التنس مواليد 2017 و2018 و2019 و2020 بنين وبنات بمقر النادي ‏بالجزيرة، وذلك يومي الإثنين والجمعة من كل أسبوع خلال شهر رمضان المبارك، بداية من الثامنة حتى التاسعة مساء.

ويشترط لأداء الاختبارات الحضور بالزي الرياضي قبل ‏الموعد المحدد بنصف ساعة لتسجيل الأسماء.

يقود جهاز التنس الأرضي بالنادي طارق صبحي رئيس الجهاز، وأحمد طارق نائبًا، ومحمود عبد المبدي مديرًا فنيًّا، ويمنى حشيش مدربًا عامًّا للسيدات، وأحمد اللبودي مديرًا إداريًّا، وأحمد عبد السلام مدير قطاع الناشئين.

