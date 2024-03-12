البنك يُلحق الأهلي هزيمته الأولي بالدوري في مباراة درامية

حقق فريق البنك الأهلي فوزا قاتلا علي نظيره الأهلي بنتيجة 4_3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري.



أهداف مباراة الأهلي والبنك

سجل الأهلي هدف مُبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق موديست الذي أحسن التعامل مع كرة أرتدت من "يد" محمد ابو جبل حارس البنك الذي تصدى لتسديدة قوية من امام عاشور لكن موديست تابع الكرة وأودعها في الشباك.

يعود سريعا فريق البنك ويسجل هدف التعادل في الدقيقة السابعة عن طريق كريم بامبو الذي استغل خطأ عمر كمال عبد الواحد في التمركز الدفاعي ليسجل الهدف في شباك مصطفى شوبير.

الأهلي نجح من هجمة مرتدة في تسجيل الهدف الثاني عن طريق رضا سليم الذي احسن استغلال خطأ محمد عبد الغني مدافع البنك ليُسجل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 28.

في الشوط الثاني عادي فريق البنك وسجل هدف التعادل في الدقيقة 63 عن طريق اللاعب محمد هلال، قبل ان يتقدم مرة اخري النادي الأهلي بالهدف الثالث عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 72.

ورفض لاعبو الخروج من المباراة بالهزيمة ليسجل سعيدو سمبوريه هدف التعادل في الدقيقة 84 ، قم يتقدم ياو أنور للبنك في الدقيقة 90+4 وينتهي اللقاء بنتيجة 4_3 للبنك الأهلي.

